Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами»

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси близок к заключению нового контракта с клубом MLS «Интер Майами», сообщает ESPN.

© Матч ТВ

Соглашение 38‑летнего аргентинца рассчитано до конца 2025 года. По информации издания, сторонам осталось согласовать несколько нюансов для заключения многолетнего контракта. Сделка будет заключена в ближайшее время.

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За команду он провел 75 матчей, забил 62 мяча и отдал 30 голевых передач. В составе «Интера» форвард выиграл регулярный чемпионат MLS и завоевал Кубок лиг.

Ранее Месси выступал за «Барселону» и французский «Пари Сен‑Жермен». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Америки.