Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на 33-е место.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 18 сентября:

1. Испания — 1875,37;

2. Франция — 1870,92;

3. Аргентина — 1870,32;

4. Англия — 1820,44;

5. Португалия — 1779,55;

6. Бразилия — 1761,6;

7. Нидерланды — 1754,17;

8. Бельгия — 1739,54;

9. Хорватия — 1714,2;

10. Италия — 1710,06.

…

33. Россия — 1521,74.

В сентябре россияне провели два товарищеских матча: с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.