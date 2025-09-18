Президент «БроукБойз» подтвердил участие Смолова и Ари в матче Кубка России

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, что нападающие Ари и Фёдор Смолов сыграют за команду в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом». Игра пройдёт 23 сентября на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Начало матча — в 19:30 мск.

«Смолов специально прерывает свою поездку на турнир The International по Dota 2, чтобы вернуться в Москву 19 числа и провести несколько тренировок. Ари сейчас был с РФС в поездке в Тольятти. 20-21 сентября он примет участие в Кубке легенд. Он также будет готовиться к матчу Кубка России. Оба должны сыграть против «Сокола». Для Фёдора этот матч принципиальный вдвойне, потому что он является воспитанником саратовского футбола», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.