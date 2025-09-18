Дани Алвеса обязали выплатить компенсацию «Пумас» за расторжение контракта в 2023-м на фоне обвинений в изнасиловании
Дани Алвесу придется выплатить компенсацию мексиканским «Пумас».
В 2023 году мексиканская команда расторгла договор с бразильским защитником после того, как стало известно о его аресте по обвинению в изнасиловании. Два года спустя «Пумас» подготовили иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием компенсировать убытки.
Несмотря на то, что Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств, CAS принял сторону «Пумас».
«CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение Палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года. Помимо подтверждения обоснованности расторжения контракта с клубом по уважительной причине, Алвес будет обязан выплатить сумму, превышающую установленную ФИФА, в качестве компенсации ущерба, причиненного клубу», – говорится в сообщении «Пумас».
