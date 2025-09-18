УЕФА оштрафовал «Кристал Пэлас» за сравнение организации с мафией

УЕФА оштрафовал «Кристал Пэлас» за баннер «УЕФА – мафия» на матче Лиги конференций. Клуб заплатит 10 тысяч евро
УЕФА оштрафовал «Кристал Пэлас» за баннер с текстом «УЕФА – мафия».
Английская команда квалифицировалась в Лигу Европы по итогам прошлого сезона, но была переведена в Лигу конференций решением УЕФА из-за правил о владении несколькими клубами. До июня у них и у «Лиона», также прошедшего в Лигу Европы, был один владелец, Джон Текстор.
В матче квалификационного раунда Лиги конференций против «Фредрикстада» (1:0) болельщики «Кристал Пэлас» вывесили баннер с текстом «УЕФА – мафия».
За дискредитацию руководящего органа и распространение информации, не соответствующей правилам спортивного мероприятия, в соответствии со статьями 16(2)(e) и 11(2)(d) регламента УЕФА клуб оштрафовали на 10 тысяч евро.
