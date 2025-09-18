Полузащитник "Краснодара" сравнил РПЛ и французскую Лигу 1

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с французским чемпионатом.

"Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там, и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу", - сказал Аугусто в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 17 сентября "Краснодар" обыграл на выезде "Крылья Советов" (2:1) в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Благодаря победе в этой встрече команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в квартете В Кубка России - в активе "Краснодара" 9 очков.

После восьми сыгранных туров чемпионата России "быки" лидируют в турнирной таблице с 19 набранными очками. Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом страны.