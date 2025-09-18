В "Динамо" назвали сроки восстановления Макарова после травмы

Врач "Динамо" Александр Родионов "Динамо" Дениса Макарова, поделился информацией о его состоянии здоровья.

"По прилёте в Сочи мы сделали Денису МРТ-исследование, которое подтвердило, что не нужна операция, всё нормально. Есть просто ушиб и растяжение связок, в ближайшее время будет восстанавливаться. Около трёх недель потребуется на восстановление", - сказал Родионов в интервью ТАСС.

В текущем сезоне Денис Макаров провел за столичное "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу. Вчера, 17 сентября, бело-голубые одержали выездную победу над "Сочи" (4:0) в 4 туре группового этапа Кубка России. Макаров вышел на поле во втором тайме и отыграл 30 минут, однако на 88-й минуте встречи получил повреждение и не смог продолжить игру.