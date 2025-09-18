Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов Мир Российской Премьер-Лиги.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Луис Энрике («Зенит»)

2. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

3. Алексей Батраков («Локомотив») — € 23 млн;

4. Жерсон («Зенит»)

5. Жедсон Фернандеш («Спартак»)

6. Вендел («Зенит»)

7. Матвей Кисляк (ЦСКА)

8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн;

9. Манфред Угальде («Спартак»)

10. Эсекьель Барко («Спартак»)

