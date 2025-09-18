Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих игроков РПЛ
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов Мир Российской Премьер-Лиги.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Луис Энрике («Зенит»)
2. Эдуард Сперцян («Краснодар»)
3. Алексей Батраков («Локомотив») — € 23 млн;
4. Жерсон («Зенит»)
5. Жедсон Фернандеш («Спартак»)
6. Вендел («Зенит»)
7. Матвей Кисляк (ЦСКА)
8. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 16 млн;
9. Манфред Угальде («Спартак»)
10. Эсекьель Барко («Спартак»)
