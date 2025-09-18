Игрок "Ахмата" рассказал о скором получении российского паспорта

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура в ближайшее время может получить российское гражданство.

© Rusfootball

"Сейчас идёт процесс получения российского гражданства. Посмотрим, чем всё закончится", - сказал Касинтура в интервью "Чемпионату".

Эгаш Касинтура перешёл в "Ахмат" этим летом из махачкалинского "Динамо". В дагестанской команде полузащитник сыграл 65 матчей во всех турнирах и отметился девятью забитыми мячами. В нынешнем сезоне за грозненский клуб хавбек провёл 10 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний ангольский футболист женился на гражданке России. Его спутницу зовут Дарья.