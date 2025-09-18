"Ахмат" хочет подписать Кузяева

"Ахмат" заинтересован в подписании бывшего футболиста "Зенита" и "Гавра" Далера Кузяева.

По информации Sport24, грозненский клуб готов предложить Далеру Кузяев контракт по схеме 1+1. Сообщается, что главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов видит в хавбеке ключевого игрока команды и гарантирует ему место в стартовом составе.

Ранее в СМИ была информация, что несколько клубов РПЛ интересуются Далером Кузяевым. На данный момент полузащитник является свободным агентом. Его последней командой был "Гавр". В составе французской команды хавбек провел 46 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Также Далер Кузяев принял участие в 51 матче за национальную сборную и отметился тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, игрок оценивается в 3,5 миллиона евро.