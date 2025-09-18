Арустамян дал прогноз о следующей работе Семака

Известный журналист Нобель Арустамян считает, что нынешний главный тренер "Зенита" Сергея Семака возглавит сборную России.

© РИА Новости

"Я думаю, вот мой прогноз, что следующая работа Семака - это сборная России. Когда это будет? Без понятия. Но это будет", - сказал Арустамян в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Сергей Семак руководит командой "Зенита" с 2018 года. При нем сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок и пять раз - Суперкубок страны.

Национальную сборную России возглавляет Валерий Карпин, который ранее совмещал свой пост с работой в "Ростове", а сейчас - в московском "Динамо".