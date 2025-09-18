«Эвертон» приглашал Канчельскиса на открытие стадиона: «Я не смог, у нас идет чемпионат. Граждане Великобритании хорошо относятся к России, я спокойно приезжаю»
Андрей Канчельскис заявил, что «Эвертон» приглашал его на открытие арены.
По ходу карьеры Канчельскис провел 60 матчей за клуб из Ливерпуля и забил 21 гол. Стадион «Хилл Дикинсон» открылся 24 августа 2025 года матчем против «Брайтона».
– У меня было приглашение поехать на открытие стадиона «Эвертона», там сыграть матч. Но я не смог, потому что у нас идет чемпионат.
– Вас туда приглашали, даже несмотря на политику и санкции против России?
– Конечно, почему нет? Политика и спорт – несовместимы.
Простые люди, граждане Великобритании к этой политике не имеют никакого отношения. Мы всегда хорошо общаемся, я туда спокойно приезжаю, прихожу на футбольные матчи, ко мне там очень хорошее отношение. И к России там хорошо относятся.
Но вы же понимаете, что политикой занимаются отдельные люди, которые сидят в парламенте. Наверное, им выгодно делать такие шаги, политические высказывания.
А простой народ этим не интересуется, поэтому относится к России нормально, – сказал бывший игрок «Эвертона» Андрей Канчельскис.
Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси». Срок восстановления защитника «Баварии» не уточняется
Евгений Артюхин: «Динамо» не нужно лепить горячку, надо дать Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты. Ничего критичного не происходит»
Судья из Грузии Чигогидзе будет работать на короткой программе женщин на олимпийском отборе. Ее отстраняли на год за завышение оценок Квителашивили на ЧМ-2021
Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси». Срок восстановления защитника «Баварии» не уточняется
Евгений Артюхин: «Динамо» не нужно лепить горячку, надо дать Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты. Ничего критичного не происходит»
Судья из Грузии Чигогидзе будет работать на короткой программе женщин на олимпийском отборе. Ее отстраняли на год за завышение оценок Квителашивили на ЧМ-2021