Защитника «Реала» могут посадить за распространение детской порнографии

Асенсио предстанет перед судом по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Прокуратура требует 2,5 года тюрьмы для защитника «Реала»
Защитник «Реала» Рауль Асенсио предстанет перед судом.
Футболист обвинялся в двух преступлениях против неприкосновенности частной жизни двух девушек, участвовавших в добровольном сексуальном контакте. 18-летняя потерпевшая отказалась от обвинений к Асенсио, претензии 16-летней девушки остаются в силе. Защитнику «Реала» грозит два с половиной года тюрьмы.
Еще троим экс-игрокам «Кастильи», причастным к этим событиям, дополнительно вменяется преступление, связанное с распространением детской порнографии, так как одна из девушек была несовершеннолетней.
Сегодня суд Гран-Канарии согласился начать судебный процесс против Асенсио и трех других фигурантов дела. Они предстанут перед судом.
От Асенсио потребовали внести залог на сумму 15 тысяч евро, от других экс-игроков «Кастильи» – 20 тысяч. Разница в том, что эти трое обвиняются не только в распространении видеороликов, но и в том, что они записали видео без разрешения пострадавших.
