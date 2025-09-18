Нагучев прокомментирует матч 9‑го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»

Комментатор Роман Нагучев будет работать на матче девятого тура МИР РПЛ между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», сообщается в Telegram‑канале телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Встреча пройдет в воскресенье, 21 сентября, в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 19:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:25), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Остальные назначения комментаторов выглядят следующим образом:

20 сентября

«Пари НН» — «Ахмат»: Александр Неценко (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 14:25);

«Акрон» — «Рубин»: Роман Трушечкин, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:40);

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: Артем Шмельков («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:15);

21 сентября

«Оренбург» — «Динамо» (Москва): Александр Аксенов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 11:55);

«Спартак» — «Крылья Советов»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 14:25);

«Балтика» — «Ростов»: Дмитрий Шнякин, Петр Денисов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:55);

22 сентября

«Сочи» — ЦСКА: Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:55).

Также все матчи РПЛ вы можете смотреть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.