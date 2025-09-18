Джикия ответил, готов ли вернуться в «Спартак»

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский клуб. Георгий ушёл из «Спартака» на правах свободного агента в мае 2024 года. Сообщалось, что у футболиста был конфликт с тогдашним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

© Чемпионат.com

— Если судьба повернётся так, что Джикии скажут возвращаться в «Спартак»?

— В любой момент, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.