Защитник «Баварии» получил травму в матче с «Челси»

Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси». Срок восстановления защитника «Баварии» не уточняется
Йосип Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси».
Защитник «Баварии» прошел обследование после игры первого тура Лиги чемпионов (3:1). Он получил повреждение медиальной связки правого колена.
Срок восстановления 25-летнего футболиста не уточняется. В текущем сезоне Станишич провел три матча в Бундеслиге, а также выиграл Суперкубок Германии.
