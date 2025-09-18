Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси». Срок восстановления защитника «Баварии» не уточняется

Sports.ru

Йосип Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси».

Защитник «Баварии» получил травму в матче с «Челси»
© Sports.ru

Защитник «Баварии» прошел обследование после игры первого тура Лиги чемпионов (3:1). Он получил повреждение медиальной связки правого колена.

Срок восстановления 25-летнего футболиста не уточняется. В текущем сезоне Станишич провел три матча в Бундеслиге, а также выиграл Суперкубок Германии.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости