В Нижнем Новгороде объявили дату возвращения "Пари НН" на родной стадион

Гендиректор Центра управления и развития спорта Нижегородской области Максим Гафуров сообщил, когда "Пари НН" вновь сыграет на своей арене.

© Rusfootball

"Работа комиссии РПЛ завершена. Матч со "Спартаком" 1 октября пройдет в Нижнем Новгороде", - цитирует Гафурова "СЭ".

Напомним, этим летом на стадионе "Нижний Новгород" велись ремонтные работы, в связи с которыми арена не могла принимать домашние матчи "Пари НН". Последние домашние встречи нижегородцы проводили в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".

После 8 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского набрала в свой актив 6 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.