Агент Самошникова рассказал о готовности защитника к кубковой игре с "Ростовом"

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Спартака" Ильи Самошникова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

"Сегодня Илья в заявке. Он готовится. Да, были проблемы с легкими, чуть приболел. Будет или не будет играть, вопрос к тренеру. Самое главное, что он в обойме. Сейчас у него задача набрать форму и двигаться дальше", - цитирует агента "СЭ".

Илья Самошников присоединился к "Спартаку" в это летнее трансферное окно. Ранее футболист защищал цвета другого московского клуба - "Локомотива". В составе красно-белых крайний защитник принял участие в одном матче РПЛ и одной игре Кубка России, проведя на поле суммарно 108 минут, за которые успел отличиться забитым мячом.

Матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом" состоится сегодня, 18 сентября.