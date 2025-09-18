ЦСКА и «Балтика» назвали составы на Кубок России

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» назвали стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка Росси.

ЦСКА: Тороп, Лукин, Абдулкадыров, Гаич, Мойзес, Бандикян, Кисляк, Руис, Алвес, Шуманский, Мусаев.

«Балтика»: Кукушкин, Чивич, Луна, Мохаммад, Обонин, Беликов, Ковалёв, Ковач, Айман, Йенне, Оффор.

Встреча, которая состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начнется в 18:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Владислав Целовальников из Астрахани.

Команды встречались в третьем круге, матч которого прошел в Калининграде, и победа досталась армейскому клубу со счетом 2:1. Команды выступают в группе D. ЦСКА по ходу группового раунда обыграл московский «Локомотив» и потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» в серии послематчевых пенальти. «Балтика» проиграла три матча из трех — и армейцам, и «Локомотиву», и «Акрону».

В пятом туре группового этапа Кубка России армейцы сразятся с «железнодорожниками» на выезде 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Калининградский клуб проведет в тот же день домашний матч с «Акроном», встреча начнется также в 20:30 мск.