В «Акроне» прокомментировали разговоры о возможной отставке Тедеева

Любые разговоры о возможной отставке тренерского штаба «Акрона» во главе с Зауром Тедеевым не соответствуют действительности, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе тольяттинского клуба.

© ФК «Акрон»

Во вторник «Акрон» уступил «Локомотиву» в матче 4‑го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:3. Клуб из Тольятти проиграл пять последних матчей подряд. В 9‑м туре МИР РПЛ «Акрон» примет казанский «Рубин». В преддверии встречи в ряде Telegram‑каналов появилась информация, что руководство клуба рассматривает вариант с отставкой Тедеева.

— Все слухи о возможной отставке тренерского штаба — это бред. Понятно, что серия поражений всегда порождает одинаковые слухи с плюс‑минус теми же фамилиями, но никакие изменения в тренерском штабе не обсуждались. Команда готовится к матчу с «Рубином» в штатном режиме. В клубе рабочая атмосфера, собран боеспособный коллектив. Уверены, что у команды получится прервать неудачную серию, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Акрона».

