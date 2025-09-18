"Волга" подписала бывшего полузащитника "Торпедо"

Состав ульяновской команды пополнил свободный агент. Андрей Костин стал игроком "Волги", сообщает пресс-служба клуба.

23-летний центральный полузащитник подписал контракт с "жёлто-черными" до конца текущего сезона.

Хавбек начинал этот сезон в московском "Торпедо", цвета которого защищал с февраля 2024 года. В сентябре 2025-го игрок покинул столичную команду в качестве свободного агента.

В составе "автозаводцев" футболист провел 28 матчей и отметился одним забитым мячом.