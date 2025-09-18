Кузяев отказал ЦСКА из-за нежелания ехать в Россию

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев отказался от перехода в московский ЦСКА в конце летнего трансферного окна. Об этом пишет Legalbet.

32-летний футболист не хочет возвращаться в Россию и сосредоточен на выступлениях в одном из зарубежных чемпионатов.

«Гавр» объявил об уходе Кузяева 17 июня, он стал свободным агентом. В августе СМИ сообщали, что интерес к российскому футболисту также проявляет грозненский «Ахмат».

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Кузяев получал вызовы в национальную сборную России. За команду он провел 46 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.