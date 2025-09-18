«Монако» без Головина со счётом 1:4 проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и «Монако». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 32-й минуте нападающий «Брюгге» Николо Трезольди открыл счёт в игре. На 39-й минуте полузащитник Рафаэль Оньедика укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте полузащитник бельгийской команды Ханс Ванакен довёл счёт до разгромного. На 75-й минуте нападающий Мамаду Диахон забил четвёртый мяч в ворота монегасков. В компенсированное ко второму тайму время нападающий «Монако» Ансу Фати сократил отставание в счёте.

Российской полузащитник «Монако» Александр Головин не играл в матче из-за повреждения.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.