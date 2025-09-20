Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» насчёт возможной продажи Майну зимой

«Ньюкасл» продолжает проявлять интерес к 20-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. «Сороки» являлись одним из клубов, рассматривающих переход футболиста минувшим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» заблокировали переход Майну в другую команду в летнее трансферное окно, поскольку считают, что у них есть дефицит игроков полузащиты. Подчёркивается маловероятность того, что манкунианцы захотят отпустить выпускника своей академии грядущей зимой.

В минувшем сезоне Майну принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.