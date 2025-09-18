Вратарь "Балтики" забил победный гол в серии пенальти в матче с ЦСКА

Основное время закончилось со счетом 1:1. В составе московского ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев. За "Балтику" гол забил Кирилл Степанов.

В серии пенальти сильнее оказались калининградцы - 10:9.

Одержав победу, "Балтика" осталась на последней строчке с 2 баллами. ЦСКА располагается на втором месте с 8 очками.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа D. 4 тур

Голы: Мусаев, 38 - Степанов, 90+4

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес (Кармо, 64), Руис (Попович, 81), Бандикян, Кисляк (Алеррандро, 64), Шуманский (Круговой, 46), Алвес (Обляков, 46), Мусаев

Балтика: Кукушкин, Мурид (Манелов, 46), Ковалёв (Пряхин, 60), Луна, Ковач (Титков, 83), Йенне (Степанов, 60), Беликов, Обонин, Чивич (Филин, 60), Оффор, Мохаммад

Предупреждения: Алвес, 29, Оффор, 59, Луна, 72, Манелов, 90+1

Серия пенальти: Обляков - 1:0, Беликов - 1:1, Алеррандро - 1:1 (вратарь), Манелов - 1:2, Круговой - 2:2, Титков - 2:3, Кармо - 3:3, Степанов - 3:4, Мусаев - 4:4, Пряхин - 4:4 (вратарь), Попович - 5:4, Оффор - 5:5, Гайич - 6:5, Беликов - 6:6, Лукин - 7:6, Луна - 7:7, Бандикян - 8:7, Обонин - 8:8, Абдулкадыров - 9:8, Мохаммад - 9:9, Тороп - 9:9 (вратарь), Кукушкин - 9:10