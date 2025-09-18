Легенда «МЮ» Шмейхель выразил разочарование, что клуб не подписал Эмилиано Мартинеса

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением, что манкунианцы не смогли приобрести голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса минувшим летом.

«Он [Мартинес] доказал, что способен играть на самом высоком уровне. Он блестяще выполняет все базовые функции голкипера, но помимо этого он настоящий лидер. Мартинес из тех вратарей, которые заставляют нападающих дважды подумать. Его присутствие на поле жизненно важно. Поэтому было очень обидно услышать, что сделка сорвалась по финансовым причинам», — приводит слова Шмейхеля Goal.

Шмейхель выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.