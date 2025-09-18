В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Наполи». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Феликс Цвайер из Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт после первого тайма — 0:0.

На 21-й минуте после просмотра VAR арбитр Феликс Цвайер удалил капитана неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо за нарушение правил на Эрлинге Холанде. Через пять минут в составе «Наполи» был заменён Кевин Де Брёйне, вместо бельгийца в игру вступил Матиас Оливера.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда под руководством Луиса Энрике разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.