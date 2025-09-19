Бразилец из "Зенита" попал в состав молодежной сборной на чемпионат мира

Нападающий "Зенита" Педро вызван в сборную Бразилии для участия в молодежном чемпионате мира.

© Rusfootball

19-летний бразильский игрок вошел в окончательную заявку сборной на турнир среди игроков до 20 лет. Всего в списке находится 21 футболист.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Чили в период с 27 сентября по 19 октября. На групповом этапе национальная команда Бразилии встретится со сборными Мексики, Марокко и Испании. Бразильская команда планирует начать подготовку к турниру с 22 сентября.

Отметим, что Бразилия является пятикратным победителем чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Сборной удавалось завоевать этот титул в 1983, 1985, 1993, 2003 и 2011 годах.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что не может отпустить Педро на молодежный чемпионат мира из-за сезона в Российской Премьер-Лиге.