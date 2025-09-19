Семшов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов дал прогноз на центральный матч 9-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». По словам Семшова, предсказать итоговый результат этой игры достаточно сложно.

© Чемпионат.com

«Для меня здесь нет явного фаворита. У «Краснодара» есть небольшое преимущество в плане целостности и стабильности состава. У них постоянно играют одни и те же футболисты. Легко угадать 90% футболистов, которые выйдут в стартовом составе «Краснодара», но если мы начнём угадывать состав «Зенита», то можем наделать ошибок. Очень сложно предсказать результат… Я склоняюсь к результативной ничьей», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между чёрно-зелёными и сине-бело-голубыми пройдёт в воскресенье, 21 сентября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). «Зенит» — шестой (13).