«Рубин» избежал поражения от «Акрона» в матче РПЛ, проигрывая 0:2

Казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в матче девятого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Рубин»

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:2, по ходу матча хозяева имели преимущество в два мяча. В составе тольяттинцев отличились Дмитрий Пестряков и Кристиян Бистрович. У казанцев голы забили Мирлинд Даку и Жак Жюльен Сиве.

«Рубин» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон», продливший безвыигрышную серию в чемпионате России до семи матчей, находится на 14‑й строчке (7 очков).

В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским «Локомотивом» 27 сентября, в этот же день «Акрон» под руководством Заурбека Тедеева встретится на выезде с грозненским «Ахматом».