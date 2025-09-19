Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»
Герман Ткаченко допустил, что Сергею Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените».
– «Зенит» – мощный клуб, который не изменяет своей стратегии. Путь, который им приносил успех, тренерская поддержка – все это осталось.
Семак – мой друг, но безотносительно нашего контакта я искренне и аргументированно считаю его очень хорошим тренером. Но у меня начало складываться впечатление, что он один в тренерском штабе. Больше ничего не хочу говорить на эту тему.
- И все-таки: что значит «один в тренерском штабе»?
– Возможно, ему стоило пойти по пути, который прошедшим летом выбрал Пеп Гвардиола (сменил трех помощников, пригласив в том числе двух ассистентов Юргена Клоппа в «Ливерпуле» – Спортс’’), – сказал глава компании ProSports Management в интервью Спортс”.
Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»
Президент ISU о россиянах на отборе к ОИ-2026: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика – допустить нейтральных спортсменов»
Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ – в 49 матчах. Форвард «Сити» делит 9-е место с Анри в списке бомбардиров
Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»
Президент ISU о россиянах на отборе к ОИ-2026: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика – допустить нейтральных спортсменов»
Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ – в 49 матчах. Форвард «Сити» делит 9-е место с Анри в списке бомбардиров