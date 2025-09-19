Главный тренер "Рубина" прокомментировал переход Швеца

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил переход полузащитника Антона Швеца в казанский клуб.

"Швеца мы знаем хорошо уже по нашему чемпионату, и это тот футболист, который поможет в определенных моментах. Понимаем его возможности, его качество, он очень неплох на стандартах, очень неплох в единоборствах и может закрывать две позиции", — приводит слова Рахимова пресс-служба "Рубина".

32-летний полузащитник стал игроком казанской команды во вторник, 16 сентября. Он пополнил состав "Рубина" на правах свободного агента и заключил контракт с клубом до конца текущего сезона.

Ранее Швец играл в испанских "Реал Сарагосу" и "Вильярреал В". Последним клубом, в котором выступал футболист, был "Ахмат". С 2017 года в составе грозненцев Швец принял участие в 87 матчах, записав на свой счет 12 голов и пять результативных передач. Кроме того, на счету полузащитника один матч за сборную России.