Посол Аргентины хотел бы увидеть Месси в матче со сборной России

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра выступает за матч со сборной России, особенно при приезде выступающего за аргентинскую команду нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Ранее появилась информация, что сборная Аргентины рассматривает возможность проведения матча с Россией в октябре, однако в итоге россияне в ближайшую международную паузу сыграют с Боливией и Ираном.

© Чемпионат.com

«Я видел информацию в СМИ о матче сборных Аргентины и России, но у меня нет никакой информации, это вопрос спортивных федераций — Аргентины и России. Хотел бы я такого матча? Если Лионель Месси приедет, то почему бы и нет. Я не знаю, нужно определить время и место игры для начала», — приводит слова Виейра ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.