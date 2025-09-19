«Барселона» не сможет принять ПСЖ на стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Разрешения для игры на «Камп Ноу» еще не получены
«Барселона» не сможет принять «ПСЖ» на «Камп Ноу».
Каталонский клуб объявил, что матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» 1 октября.
«Клуб продолжает активно работать над получением необходимых разрешений для открытия «Спотифай Камп Ноу» в ближайшие месяцы. «Барселона» выражает благодарность своим членам и болельщикам за понимание и поддержку в ходе столь сложного и в то же время захватывающего процесса возвращения на новый «Спотифай Камп Ноу», – говорится в сообщении сине-гранатовых.
«Барселона» примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Разрешения для игры на «Камп Ноу» еще не получены
«МЮ» должен заплатить 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы. Кредитная линия клуба увеличена до 350 млн фунтов
Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»
«Барселона» примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Разрешения для игры на «Камп Ноу» еще не получены
«МЮ» должен заплатить 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы. Кредитная линия клуба увеличена до 350 млн фунтов
Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»