Тарасов высказался о потолке зарплат в футболе

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил «Матч ТВ», что зарплата всех спортсменов должна быть высокой.

Ранее Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя возможное введение потолка зарплат в РПЛ, заявил, что единственный инструмент влияния Минспорта — решение по лимиту на легионеров.

— Обсуждался потолок зарплат в футболе. Как вы считаете, нужен ли он или нет необходимости?

— Я скажу за весь спорт: хочу, чтобы все спортсмены зарабатывали хорошие, большие деньги, потому что это большой труд. У многих есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают, несправедливо много зарабатывают. Я считаю, что труд всех спортсменов должен оплачиваться. Не только в футболе, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

В сентябре Дегтярев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Российской премьер‑лиге будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле». 9 сентября должна была состояться встреча Дегтярева с представителями клубов РПЛ, но она была перенесена.

