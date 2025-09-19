Станкович покинул заседание КДК РФС, на котором рассматривали его удаление в матче с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул Дом футбола, в котором проходит заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передает корреспондент «Матч ТВ».
В субботу в матче восьмого тура МИР РПЛ с московским «Динамо» (2:2) Станкович был удален за нецензурные выражения в адрес судьи Егора Егорова.
Сербскому тренеру грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей и крупный денежный штраф.
«Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в таблице, чемпионата России. В следующем туре москвичи сыграют 21 сентября дома с «Крыльями Советов».
«Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в таблице, чемпионата России. В следующем туре москвичи сыграют 21 сентября дома с «Крыльями Советов».
