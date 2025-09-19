Суперкомпьютер Opta определил фаворитов Лиги чемпионов УЕФА после матчей 1-го тура общего этапа турнира. Наибольшие шансы на победу в престижном европейском турнире по-прежнему английского «Ливерпуля» — 19,9% (было 20,4%). На второй строчке по вероятности победы располагается английский «Арсенал» (16%), на третьей — французский «Пари Сен-Жермен» (12,7%).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Айнтрахт» из Франкфурта. На второй строчке расположился «ПСЖ», тройку лидеров замыкает «Брюгге». У всех команд по три очка.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».