Черданцев оценил работу Мусаева в «Краснодаре»

Комментатор Георгий Черданцев заявил «Матч ТВ», что тренерский штаб Мурада Мусаева в «Краснодаре» второй сезон проводит работу на очень высоком уровне.

© ФК «Краснодар»

«Краснодар» набрал 19 очков и лидирует в МИР РПЛ после восьми туров. В прошлом сезоне команда впервые стала чемпионом России.

— «Краснодар» — единственная команда из претендентов на чемпионство, которая не потеряла очки после паузы на сборные. В претенденты на чемпионство мы относим и «Спартак», и «Динамо», хотя они не в тройке. Как мы знаем, результаты и турнирная таблица (даже) в декабре ничего не решает. У нас были случаи, что и десять очков отыгрывали. Сейчас никого из чемпионской гонки исключать неправильно, за зиму может произойти всё что угодно. У «Краснодара» не играл Кордоба, уезжали футболисты, но несмотря на это команда всё равно дает результат. Здесь надо отдать должное Мусаеву и тренерскому штабу, который второй сезон проводит на очень высоком уровне. Хотя все понимают, что сезон после чемпионства еще сложнее. То, что «Краснодар» не везде показывает качество, на данный момент не самое главное. Плюс, они достаточно безболезненно проходят структурную перестройку, добавляют игроков в состав, которые органично вписываются. Никто не говорит про то, что Мусаеву надо дать время, потому что у него новые игроки. Это не мешает играть в хороший футбол и добиваться результата, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

