РФС могут сократить финансирование из-за оскорбления министра спорта

Финансирование РФС может быть сокращено из-за оскорбления министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

По информации источника, РФС грозит сокращение финансирования и ужесточение правил натурализации из-за оскорбления министра спорта РФ Михаила Дегтярева на "Газпром-Арене". В министерстве спорта расценивают инцидент как прямое оскорбление члена правительства.

Напомним, что на матче 4 тура группового этапа Кубка России "Зенит" - "Ахмат" (2:1) болельщики петербуржцев вывесили баннер с упоминанием министра спорта РФ Михаила Дегтярева и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. На нем была надпись, восхваляющая Семака и оскорбляющая Дегтярева.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов. Также чиновник предлагал ввести потолок зарплат и создать список литературы, рекомендуемый для футболистов.