В «Спартаке» составили список на замену тренеру Станковичу

Руководство московского «Спартака» составило список из потенциальных кандидатов на замену главного тренера Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings

По информации источника, в клубе по-прежнему доверяют сербскому специалисту и не думают об его отставке в ближайшее время, однако растет недовольство результатами команды и непосредственно работой Станковича.

Станкович в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) в агрессивной манере оскорбил судью Егора Егорова и был удален. Сербский тренер приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) в пятницу, 19 сентября. По данным СМИ, он может быть дисквалифицирован и пропустить до четырех матчей чемпионата.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.