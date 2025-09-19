Защитник "Ростова" рассказал, что готов стать лидером команды

Защитник "Ростова" Илья Вахания поделился мнением о своих лидерских качествах в команде.

© ФК "Ростов"

"Так как у нас есть новые футболисты, могу подсказать что-то по требованиям тренера, что он хочет от них видеть, или ещё что-то где-то подсказать. В силу того, что просто дольше в команде нахожусь и где-то чуть лучше понимаю требования", - сказал Вахания в интервью Metaraitings.

В четверг, 18 сентября, "Ростов" выиграл на выезде у "Спартака" (2:1) в матче четвертого этапа группового пути РПЛ Кубка России. Эта победа стала первой для команды Джонатана Альбы после трёх поражений в турнире. Сейчас ростовчане находятся на последнем месте в группе C, имея в своём активе три очка.

После восьми туров РПЛ "Ростов" набрал восемь очков и на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру "южане" проведу против "Балтики" на выезде. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.