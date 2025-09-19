Полузащитник «Зенита» пропустит матч с «Краснодаром»

Полузащитник Жерсон не поможет «Зениту» в матче 9‑го тура МИР РПЛ против «Краснодара», сообщил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

© Матч ТВ

Встреча пройдет в Краснодаре в воскресенье и начнется в 19:30 мск. Бразилец пропустил четыре последних матча «сине‑бело‑голубых» во всех турнирах.

— Готовятся ли к игре Вендел и Жерсон?

— Жерсон начинает работать вместе с командой фрагментарно. Но участия в матче с «Краснодаром» он не примет. На следующей неделе у него контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно. Остальные все готовятся.

— Накануне Педро официально был вызван на молодежный чемпионат мира. Каков ваш финальный вердикт по этому вопросу?

— Он уже давно был озвучен — Педро может поехать в сборную во время паузы на матче сборных. Сейчас он вместе с нами готовится, играет вплоть до начала перерыва. А дальше уже будем смотреть. Для того, чтобы он туда поехал, сборной Бразилии нужно еще выйти из группы, что сделать будет, конечно, не очень легко. Соперники очень серьезные, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

Прямую трансляцию встречи смотрите с 19:00 на телеканале «Матч ТВ» и с 19:25 на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.