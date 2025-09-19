В "Вильярреале" прокомментировали информацию об интересе к Умярову

Директор "Вильярреала" по профессиональному футболу Мигель Анхель Тена высказался об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Наилю Умярову.

"Данная информация не соответствует действительности. Мы не интересуемся Умяровым", - приводит слова Тена "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что испанские клубы "Вильярреал" и "Валенсия" интересуются возможностью приобретения полузащитника "Спартака" Наиля Умярова. Футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что за футболистом следят несколько европейских клубов и могут подписать российского футболиста в 2026 году.