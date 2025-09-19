Угальде из «Спартака» сравнил Жедсона и Жерсона

Манфред Угальде: «Жедсон лучше Жерсона из «Зенита». Он очень помогает «Спартаку», футболист другого уровня»
Манфред Угальде из «Спартака» заявил, что Жедсон лучше Жерсона.
Красно-белые купили Жедсона Фернандеша у турецкого «Бешикташа» этим летом. На счету хавбека гол и передача за 6 матчей в Мир РПЛ.
«Жедсон – футболист другого, очень высокого уровня. Он очень помогает команде, как вы можете видеть на поле. Наш Жедсон лучше Жерсона из «Зенита», – сказал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
