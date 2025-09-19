Угальде из «Спартака» сравнил Жедсона и Жерсона

Манфред Угальде из «Спартака» заявил, что Жедсон лучше Жерсона.

© Sports.ru

Красно-белые купили Жедсона Фернандеша у турецкого «Бешикташа» этим летом. На счету хавбека гол и передача за 6 матчей в Мир РПЛ.