Агент рассказал, как в Англии заблокировали переход Санчеса в «Спартак»

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как британские власти не позволили «Тоттенхэму» продать защитника Давинсона Санчеса в московский «Спартак». Об интересе красно-белых к колумбийскому футболисту сообщалось летом 2023 года, однако Санчес в итоге перешёл в турецкий «Галатасарай».

