Агент Ракова рассказал о состоянии здоровья нападающего

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

"Я не понимаю, почему сейчас начали говорить о том, что травма Вадима оказалась серьезнее и сроки восстановления увеличились. У него изначально был перелом пятой плюсневой кости. Операционное вмешательство не требуется, сроки восстановления остаются прежними. Исходя из прогнозов врачей, Вадим должен был вернуться к тренировкам через три недели", - цитирует Кузьмичева Sport24.

В летнее трансферное окно Вадим Раков перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Форвард провел за самарцев в текущем сезоне 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

После 8 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги самарцы сыграют на выезде с московским "Спартаком", который располагается на 8 строчке в таблице с 12 баллами в своем активе.