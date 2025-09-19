Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»

Рубен Аморим пошутил, что ему предложили новый контракт в «Манчестер Юнайтед».

Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом
Ранее главный тренер встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.

«Он предлагал мне новый контракт. На самом деле он выразил поддержку, объяснил, что это долгий проект. Он много раз говорил, что это мой первый сезон – я так не считаю. Но это нормально. Я разговаривал с ним, с Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом, просто пытаясь узнать все данные по команде. Обычная встреча, у нас их было несколько», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
