Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
Рубен Аморим пошутил, что ему предложили новый контракт в «Манчестер Юнайтед».
Ранее главный тренер встретился с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом.
«Он предлагал мне новый контракт. На самом деле он выразил поддержку, объяснил, что это долгий проект. Он много раз говорил, что это мой первый сезон – я так не считаю. Но это нормально. Я разговаривал с ним, с Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом, просто пытаясь узнать все данные по команде. Обычная встреча, у нас их было несколько», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
«Он назвал судью «чучелом». Глава КДК об отстранении тренера «Факела» Климова на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной»
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
«Он назвал судью «чучелом». Глава КДК об отстранении тренера «Факела» Климова на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной»
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»