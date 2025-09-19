«Спартак» и Станкович оштрафованы по итогам дерби с «Динамо»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что по итогам московского дерби с «Динамо» «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей за поведение болельщиков, а главный тренер «красно‑белых» Деян Станкович — на 10 тысяч рублей.

В субботу «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2 в восьмом туре МИР РПЛ. По ходу встречи Станкович получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного судьи Егора Егорова.

— Рассмотрели выход за пределы технической зоны представителей тренерского штаба «Спартака» с выходом на поле — Деяна Станковича, Пьерлуиджи Бривио, Ненада Сакича. Штраф Станковичу — 10 тысяч рублей, Бривио оштрафован на 10 тысяч рублей, Сакич — на 10 тысяч рублей. Поскольку они выходили на поле, «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей.

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф — 30 тысяч рублей. Также за неподобающее поведение команды — предупреждение четырех футболистов, одного официального лица клуба и удаление двух официальных лиц клуба в составе одной команды, — «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

