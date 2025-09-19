Медиаклуб Broke Boys наказан за неспортивное поведение в матче Кубка России

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что медиаклуб Broke Boys оштрафован на 25 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче FONBET Кубка России с «Леон Сатурном».

© ФК Broke Boys

Broke Boys обыграл раменскую команду со счетом 2:0 в третьем раунде Пути регионов, игра состоялась 11 сентября.

— Болельщики «Сатурна» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, бросали в сторону скамейки запасных Broke Boys бутылки. Штраф — 20 тысяч рублей. Broke Boys за неподобающее поведение команды — шесть предупреждений в одном матче — оштрафован на 25 тысяч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Broke Boys впервые в истории сыграет в четвертом раунде Кубка России, следующим соперником медиакоманды будет саратовский «Сокол».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.