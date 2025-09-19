Станковича назвали шулером

Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»
Ольга Смородская отреагировала на дисквалификацию Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» отстранен на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубок России до 19 октября после удаления в игре с «Динамо» (2:2) в чемпионате России.
«Он мне давно не нравится. У меня нет к нему уважения. Станкович – шулер, который всех обманывает. Это наказание должно быть звоночком для руководства «Спартака». Он вообще мало тренирует в последнее время, все время сидит на трибуне на дисквалификации», – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.
«Он назвал судью «чучелом». Глава КДК об отстранении тренера «Факела» Климова на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной»
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
«Он назвал судью «чучелом». Глава КДК об отстранении тренера «Факела» Климова на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной»
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»